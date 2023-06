Energie: Rumänische OMV-Tochter Petrom entdeckt neue Öl- und Gasvorkommen

Die Explorationsbohrungen, in die Petrom eigenen Angaben zufolge rund 20 Millionen Euro investiert hat, erfolgten in drei Gebieten. Die größte Entdeckung sei im Gebiet Verguleasa gemacht worden, das sich in der Nähe der bestehenden Produktion befindet. „Die neuen Entdeckungen werden dazu beitragen, den Rückgang unserer Produktion zu verringern und die Versorgung der Wirtschaft mit wichtigen Produkten aufrechtzuerhalten“, sagte der für den Geschäftsbereich Exploration & Produktion zuständige Petrom-Vorstand Cristian Hubati.