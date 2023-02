Energie RWE-Chef: Deutsche Atomkraftwerke sind verzichtbar

Alternativlos für die Versorgungssicherheit sei dagegen der schnelle Bau neuer Gaskraftwerke. „Sie sollen künftig als Ersatz einspringen, wenn Wind und Sonne ausfallen“, sagte Krebber. „Falls wir keine Gaskraftwerke bauen, gibt es in solchen Situationen in Zukunft zu wenig Strom. Oder wir müssen die Kohlekraftwerke in Reserve halten. Beides wollen wir nicht.“



Lesen Sie auch: Unterschätzt Deutschland den Kostenvorteil der Atomenergie?