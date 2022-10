Energie: RWE expandiert mit milliardenschweren Zukauf in den USA

RWE verstärkt sein Geschäft mit erneuerbaren Energien in den USA mit einem 6,8 Milliarden Dollar schweren Zukauf. Der Energiekonzern kauft dem Regionalversorger Con Edison aus New York den Solaranlagen-Entwickler und -Betreiber Con Edison Clean Energy Businesses ab, wie er am Samstagabend in Essen mitteilte. Mit der umgerechnet 6,9 Milliarden Euro (inklusive Schulden) umfassenden Übernahme verdoppele RWE sein Portfolio an Wind-, Solar- und Batteriespeicher-Anlagen in den USA fast und komme nun auf eine installierte Leistung von 7,2 Gigawatt (GW). Bei der Finanzierung bekommt der Essener Konzern Unterstützung vom Staatsfonds von Katar, QIA, der eine 2,43 Milliarden Euro schwere Pflichtwandelanleihe zeichnet. Damit kann QIA mit gut neun Prozent bei RWE einsteigen und wäre damit dessen größter Aktionär.