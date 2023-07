Energie: RWE hebt Jahresziele an – Eine Milliarde Euro mehr netto erwartet

Im ersten Halbjahr verbuchte RWE 4,5 Milliarden Euro bereinigtes Ebitda und 2,6 Milliarden Euro bereinigtes Nettoergebnis. Ausführliche Zahlen zum ersten Halbjahr will RWE am 10. August veröffentlichen. Die Aktie des Dax-Unternehmens hatte sich den Handelstag über kaum bewegt und schloss in Frankfurt rund 0,2 Prozent höher.