Energie: Spanischer Großaktionär Acciona stützt Windanlagenbauer Nordex

Der spanische Bau- und Immobilienkonzern Acciona stockt seine Beteiligung am Hamburger Windanlagenbauer Nordex weiter auf und verzichtet auf die Rückzahlung von Darlehen an das unter der Branchenkrise leidende Unternehmen. Acciona will Gesellschafterdarlehen im Volumen von knapp 347 Millionen Euro in Aktien umwandeln, wie Nordex am Mittwochabend mitteilte.