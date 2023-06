Energie Speicherbetreiber: Bei kaltem Winter Gasmangel möglich

In den ersten sechs Junitagen wurden laut Bundesnetzagentur über die neuen deutschen LNG-Terminals im Schnitt 260 Gigawattstunden Erdgas pro Tag in das deutsche Fernleitungsnetz gepumpt. Zum Vergleich: Per Pipeline kamen aus Norwegen im gleichen Zeitraum durchschnittlich 1132 Gigawattstunden Erdgas pro Tag. Eine Gigawattstunde entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 50 Haushalten bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr.