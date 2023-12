Energie Ob mit oder ohne Kernkraft: Teuer wird es auf jeden Fall

Man kann Schneiders Zahlen aber auch so lesen: Trotz Tschernobyl und Fukushima sind weltweit derzeit 58 neue AKW in Bau, 24 davon in China. Trotz zweier furchtbarer GAUs halten 32 Staaten an der (sehr teuren) Energieform fest. Und die global produzierte Strommenge der 407 AKW lag 2022 mit 2546 Terawattstunden (TWh) fast auf dem Niveau des historischen Hochs von 2006 bei 2660 TWh. Dass sich ihr Anteil an der globalen Stromerzeugung fast halbiert hat, liegt also nicht an einer vermeintlich schrumpfenden Kernkraft: Es liegt am massiven Ausbau der Erneuerbaren. Allein 2023 werden nach jüngsten Berechnungen von Bloomberg New Energy Finance 443 Gigawatt nur an Solarenergieleistung neu installiert. Der Solar-Zubau eines einzigen Jahres leistet bereits erheblich mehr als die weltweite AKW-Flotte insgesamt: 386 Gigawatt.