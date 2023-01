Energie-Unternehmen: Die Manager-Generation Russland muss gehen

Jetzt hat der Öl- und Gasproduzent Wintershall Dea den Rückzug aus Russland, aus seinen Joint Ventures angekündigt. Vor dem Krieg stammte knapp die Hälfte seiner Produktion aus Russland. Der Schritt reißt zwar ein Milliardenloch in die Bilanz der Konzernmutter BASF, bedeutet aber auch – endlich! – so etwas wie einen klaren Schnitt, eine Entgiftung dieses nun so toxischen Konzerns. Nachdem Uniper, der Nachfolger der Ruhrgas AG, der über Jahrzehnte wohl wichtigsten Russland-Connection, seine letzten Verbindungen kappt, auch zu der Tochter Unipro, zieht Wintershall Dea nach, die zweite große deutsche Connection.



Auch Wintershall Dea steht vor dem Versuch eines Neuanfangs. CCS, Carbon Capture and Storage, auf Deutsch, das Einfangen und die Einlagerung von Kohlendioxid im Boden, soll dabei strategisch eine wichtige Rolle spielen, wie in den Vorhaben auch der Bundesregierung. Die geografische Ausrichtung ist jetzt eher gen Norden, Richtung Skandinavien, Norwegen etwa, denn gen Osten. Wie bei Uniper ist ein personeller Neuanfang auch bei Wintershall Dea zwingend.