Energie Wegen gestiegener Gaspreise: E.on stoppt Neuverträge

Die Großhandels-Gaspreise sind in den vergangenen Monaten auf Rekordstände geklettert. Die Gaskosten für einen Haushalt in Deutschland mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden liegen nach Angaben des Vergleichportals verivox.de im Oktober 2021 bei durchschnittlich 1.402 Euro pro Jahr – ein Plus von rund 28 Prozent binnen eines Jahres. Im September hatte die Firma Deutsche Energiepool mitgeteilt, vielen Kunden die Gas-Lieferverträge gekündigt zu haben. E.on sprang als zuständiger Grundversorger ein und macht dies nach eigenen Angaben auch weiterhin.



