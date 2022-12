Energie-Zentrum Deutschlands Deshalb muss der Süden den Norden lieben lernen

Dabei ist das Gamesa-Werk in Cuxhaven so gut wie neu, State oft the Art, 2017 eröffnet, mit mehr als 650 Mitarbeitern. Seit Anfang 2022 werden hier Maschinenhäuser für einen Rotordurchmesser von 200 Metern gebaut. 28.000 Bauteile verwenden sie in dem Werk für jedes einzelne Gehäuse, 5000 davon unterschiedlich. In drei Hallenschiffen bauen sie „Backends“, Generatoren und Hubs, die Nasen der Windräder. Am langen Ende der Hallen „verheiraten“ sie, so heißt das wirklich, die Komponenten zu einem großen Ganzen – zu den Schnecken.