Energie-Zentrum Deutschlands Deshalb muss der Süden den Norden lieben lernen

Der wichtigste Ort ist wohl Wilhelmshaven in Niedersachsen, schwer mit dem Zug zu erreichen, das Auto ist dort eigentlich alternativlos. Vor diesem Jahr bin ich dort noch nie gewesen, in diesem Jahr aber dafür vier oder fünf Mal. Das erst Mal Anfang Mai. In der Nordsee, auf Höhe der Schleuse Hooksiel, direkt vor dem Steg des Chemieproduzenten Vynovia, setzten Mitarbeiter des Wasserbauers Depenbrock dort den ersten Rammschlag für jenen neuen Anleger, an dem jetzt, kurz vor Weihnachten, das erste schwimmende Flüssiggas-Terminal in Deutschland eröffnet wurde. Schon an jenem Tag im Mai war der Rummel in dem kleinen Ort gewaltig. Nicht nur Robert Habeck, der Wirtschafts- und Klimaminister war da, sondern auch der Chef des norwegischen Reeders Hoegh und der Reeder Prokopiou aus Griechenland, dazu Lokal- und Landespolitiker und die Chefs der beteiligten Unternehmen, allen voran Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach. Der Rammschlag war ein Startschuss für das Projekt schwimmendes LNG-Terminal, aber auch für Wilhelmshaven, jenen Ort, der seine beste Zeit als Energieknotenpunkt hinter sich zu haben schien.



Seither bin ich immer wieder dort gewesen. Einmal, um den Projektleiter von Open Grid Europe (OGE) zu beobachten, der für den Bau der 26,3 Kilometer langen Gas-Pipeline von Wilhelmshaven nach Etzel verantwortlich war. Seine Zentrale hatte der auf dem ehemaligen Gelände des Schreibmaschinenherstellers Olympia im Nachbarort Roffhausen aufgeschlagen. Und dann bin ich hingefahren, um die Fortschritte beim Bau des Anlegers zu beobachten. Zuletzt war ich kurz vor Weihnachten dort, als die gesamte Regierungsspitze — Kanzler Olaf Scholz, Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner – auf dem Ausflugsschiff „MS Helgoland“ die Fertigstellung des LNG-Terminals feierten. Das war auch eine Art Weihnachtsbotschaft: Schaut auf diese Stadt!