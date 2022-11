Energiebranche: Eon bestätigt Prognose – Abschreibung auf Nord Stream 1

Der Energiekonzern Eon hat in seinen Büchern den Wert seiner Beteiligung an der leck geschlagenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 weiter reduziert. Die in einem Pensionsfonds hinterlegte Beteiligung von 15,5 Prozent stehe nun noch mit 100 Millionen Euro in den Büchern, teilte Eon am Mittwoch mit. Ursache seien die Beschädigungen an beiden Strängen der Röhre seit dem 26. September aus bisher ungeklärten Umständen.