Energiebranche: Ölriesen Total und Equinor sind auf Rekordkurs

Die Serie der Rekordgewinne bei Energiekonzernen hält an: Dank gestiegener Gas- und Ölpreise steigerten sowohl die französische Total Energies wie auch die norwegische Equinor 2022 ihre Gewinne um mehr als das Doppelte. Die Vorstände beider Konzerne kündigten am Mittwoch höhere Dividenden und Aktienrückkaufprogramme in Milliardenhöhe an.