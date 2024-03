Energiehandel Wie geht es für RWE nach dem Boomjahr weiter?

Der Konzern steigerte im vergangenen Jahr seine Investitionen auf 11,4 Milliarden Euro nach 4,4 Milliarden Euro im Jahr zuvor. RWE werde seine Ökostrom-Strategie fortsetzen, kündigte Vorstandschef Markus Krebber an. „Weitere 100 Projekte mit mehr als acht Gigawatt Gesamtkapazität sind bereits im Bau.“ Der größte Anteil der Investitionen sei mit 6,3 Milliarden Euro auf die Übernahme des US-Konzerns Edison Clean Energy Businesses entfallen. Weitere Mittel seien in neue Windkraft- und Solaranlagen sowie Batteriespeicher in Europa und den USA geflossen, ergänzt um Zukäufe in den Niederlanden und Großbritannien.