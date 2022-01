Energieknappheit Wer ist wirklich Schuld an der Gaskrise? Ein Daten- und Faktencheck

Die Europäische Union bestellt genau genommen gar nichts. Die EU sorgt nur dafür, dass der Markt funktioniert. Angesichts der hohen Gaspreise gab es zuletzt auf Betreiben einiger Länder, darunter Spanien, den Plan, gemeinsame Gasreserven anzulegen, um im Fall einer plötzlichen Knappheit ausgleichen zu können – und auch zu verhindern, dass die Preise zu sehr in die Höhe schießen. Der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, haben auch klar bejaht, dass es diese Möglichkeit gibt. Nur wird die konkrete Umsetzung den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten oder möglichen Beschaffungsallianzen überlassen. In Deutschland haben die SPD und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck angeregt, in den deutschen Erdgasspeichern nationale Reserven anzulegen. Denn die Füllstände in den Speichern sind auf historischen Tiefständen.



