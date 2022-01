Energieknappheit Wer ist wirklich Schuld an der Gaskrise? Ein Daten- und Faktencheck

Aktuelle Gasflussdaten des Verbandes Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber zeigen klar, dass der sonst so stabile Gasimport beispielsweise über die Jamal-Pipeline am wichtigen Messpunkt Kondratki an der polnisch-belarusischen Grenze seit Herbst stark eingebrochen ist. Inzwischen liegt er bei Null – genauso wie der Import an einem Messpunkt in Südpolen, wo Gas über die Ukraine ins Land kommt. Ähnlich dramatisch sieht die Lage am Messpunkt Uzhgorod an der slowakisch-ukrainischen Grenze aus, wo der Gasfluss nur noch ein Drittel des Normalwertes beträgt. So etwas hat es in den vergangenen fünf Jahren nicht gegeben.