Energiekonzern BASF-Tochter Wintershall Dea mit Milliardenverlust

Unter dem Strich fiel aufgrund milliardenschwerer Abschreibungen ein auf die Anteilseigner entfallener Verlust von 4,85 Milliarden Euro an. Hierin enthalten waren nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von knapp sieben Milliarden Euro, vor allem Abschreibungen auf das Geschäft in Russland, wo sich Wintershall Dea zurückzieht. Wintershall Dea hatte bereits im Januar angekündigt, dass mit dem Ende des Russland-Geschäfts ein einmaliger Milliardenaufwand anfällt. 2021 hatte das Unternehmen noch einen auf die Anteilseigner entfallenen Gewinn von 553 Millionen Euro gemacht.