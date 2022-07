Energiekonzern: „Dann wären alle 5000 Arbeitsplätze bedroht“ – Verdi warnt vor Uniper-Zerschlagung

Die Gewerkschaft Verdi hat vor einer Zerschlagung des durch die Gaskrise in Schieflage geratenen Energiekonzern Uniper gewarnt. „Wir wollen Uniper als Ganzes erhalten“, sagte das Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, Christoph Schmitz, in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.