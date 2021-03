Energiekonzern E.On steigert vor Führungswechsel Betriebsgewinn

Der Energiekonzern E.On hat im vergangenen Geschäftsjahr trotz Coronakrise seinen operativen Gewinn gesteigert und will auch in laufenden Jahr weiter zulegen. Das bereinigte Ebit sei um 17 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte E.On am Mittwoch mit. 2021 peilt der Konzern 3,8 bis 4,0 Milliarden Euro an. Für 2020 will das Unternehmen eine Dividende von 47 Cent je Aktie ausschütten - ein Cent mehr als zuletzt.