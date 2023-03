Energiekonzern E.On will Investitionen deutlich ausbauen – Konzernüberschuss in 2022

E.On hat seine Beteiligung an der nach Explosionen leckgeschlagenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 komplett abgeschrieben. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in seinem Geschäftsbericht mit. Die in einem Pensionsfonds hinterlegte Beteiligung von 15,5 Prozent stand zuletzt noch mit 100 Millionen Euro in den Büchern. E.On hatte seine Beteiligung ursprünglich auf 1,2 Milliarden Euro beziffert.



