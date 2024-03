Energiekonzern E.On will massiv in Stromnetze investieren

Deutschlands größter Energieversorger und Verteilnetzbetreiber E.On will in den nächsten Jahren deutlich mehr investieren als bislang geplant. Von 2024 bis 2028 will der Konzern europaweit 42 Milliarden Euro in die Energiewende investieren, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen berichtete. Die bisherige Fünfjahresplanung sah für den Zeitraum 2023 bis 2027 rund 33 Milliarden Euro vor. Man wolle in ein sicheres, wettbewerbsfähiges und nachhaltiges Energiesystem investieren, hieß es. Von den 42 Milliarden Euro sollen 34 in das Netzgeschäft fließen. Davon wiederum will E.On mehr als 25 Milliarden Euro in Deutschland investieren.