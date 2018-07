Energiekonzern Eon sichert sich mehr als 82 Prozent an Innogy

Der Energiekonzern Eon hat sich weitere rund 5,5 Prozent des Aktienkapitals der RWE-Netztochter Innogy gesichert. In diesem Umfang haben bislang Aktionäre das Übernahmeangebot von Eon angenommen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Eon konnte dadurch seinen Anteil am Innogy-Grundkapital auf knapp 82,3 Prozent aufstocken. Eine zweite Annahmefrist beginnt am Donnerstag und läuft bis zum 25. Juli. Eon bietet den Minderheitsaktionären 38,40 Euro je Aktie – inklusive der für 2018 zu erwarteten Dividende von 1,64 Euro.