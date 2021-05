Energiekonzern Kälte-Katastrophe in Texas verhagelt RWE das Quartal

In der Sparte Onshore Wind/Solar musste RWE einen Verlust von 119 Millionen Euro hinnehmen. Die Kohle- und Kernkraftwerke konnten hingegen zulegen. RWE bestätigte die Prognosen und das Dividendenziel für 2021. Das bereinigte Ebitda soll im Konzern zwischen 2,65 und 3,05 Milliarden Euro liegen und die Dividende bei 90 Cent je Aktie.



Mehr zum Thema: Das Karlsruher Urteil zum Klimaschutz ist eine Zäsur, aber nicht die erste in Europa. Die Bundesregierung steuert nach und verschärft die Ziele. Aber wer wissen will, was konkret passieren könnte, muss sich in den Niederlanden umsehen.