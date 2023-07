Energiekonzern: Ölriese Exxon übernimmt Pipeline-Betreiber Denbury in Milliardendeal

Der US-Ölriese Exxon Mobil will mit einer milliardenschweren Übernahme des US-Energiekonzerns Denbury sein Geschäft mit der Speicherung von Kohlendioxid stärken. Exxon kündigte am Donnerstag an, den Denbury-Eignern je Aktie rechnerisch 0,84 eigene Anteilsscheine zu bieten, womit das Unternehmen mit 4,9 Milliarden Dollar bewertet wird.