Energiekonzern: Qatar Energy will weltgrößter LNG-Händler werden

„Wir handeln jetzt mit etwa fünf bis zehn Millionen (Tonnen LNG). In den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir der mit Abstand größte LNG-Händler der Welt sein“, kündigte Vorstandschef Saad al-Kaabi, der auch Energieminister von Katar ist, am Mittwoch an. Das arabische Land ist bereits der weltweit führende LNG-Exporteur.