Energiekonzern: RWE kämpft nach Boomjahr mit sinkenden Strompreisen

Der größte Anteil der Investitionen sei mit 6,3 Milliarden Euro auf die Übernahme des US-Konzerns Edison Clean Energy Businesses entfallen. Weitere Mittel seien in neue Windkraft- und Solaranlagen sowie Batteriespeicher in Europa und den USA geflossen, ergänzt um Zukäufe in den Niederlanden und Großbritannien.