Energiekonzern RWE schwenkt mit 50-Milliarden-Euro-Programm auf Ökokurs

RWE will auch im Wettbewerb mit den ins Erneuerbare-Energien-Geschäft vorpreschenden Ölmultis wie Shell und BP nicht kleckern, sondern klotzen. Das Zubautempo werde deutlich erhöht. Bislang wollte RWE seine Gesamtleistung pro Jahr um durchschnittlich 1,5 Gigawatt steigern. Künftig sollen es im Schnitt 2,5 Gigawatt sein. Auch das Wasserstoff-Geschäft will RWE ausbauen. Bis Ende des Jahrzehnts werde RWE über eigene Elektrolysekapazitäten in einer Größenordnung von zwei Gigawatt verfügen. Im Bereich Windenergie an Land und Solar hat RWE Europa und Nordamerika im Fokus, bei der Windenergie aus See daneben auch noch Asien. In Deutschland will der Konzern zehn bis 15 Milliarden Euro investieren, etwa in Windkraftanlagen, Solaranlagen und Speicher.