Energiekonzern: Shell verkauf deutsches Haushaltskundengeschäft an Octopus Energy

Der Energiekonzern Shell verkauft sein Haushaltskundengeschäft in Deutschland und Großbritannien an den britischen Konkurrenten Octopus Energy. Die Tarife und das Angebot blieben davon unberührt, teilte Shell am Freitag mit. Die Transaktion sei zum ersten September vereinbart worden und solle im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.