Energiekonzern: Siemens Energy holt Wirtschaftsweise und Finanzexpertin in den Aufsichtsrat

Thomas und Zwirn hatten ihren Rückzug aus dem Gremium angekündigt. Derzeit kriselt bei dem Energietechnikkonzern das Windgeschäft. Das Geschäft mit Anlagen an Land (Onshore) kämpft mit Qualitätsmängeln, der Bereich mit Anlagen für den Betrieb auf hoher See (Offshore) hat Anlaufprobleme in vier neuen Werken. Die seit Jahren Verluste schreibende spanische Tochter Gamesa soll saniert werden.