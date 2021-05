Energiekonzern Siemens Energy verdoppelt Gewinn und grenzt Umsatzprognose ein

So rechnet das Unternehmen jetzt mit einem nominalen Wachstum der Erlöse von drei bis acht Prozent. Bisher hatte Siemens Energy zwei bis zwölf Prozent in Aussicht gestellt. Von Refinitiv befragte Analysten rechnen mit einem Plus von sechs Prozent auf 29,1 Milliarden Euro. Das vom Münchner Siemens-Konzern abgespaltene Unternehmen bekräftigte zugleich sein Ziel, in dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr eine angepasste Ebita-Marge vor Sondereffekten von drei bis fünf Prozent zu erzielen. „Ich freue mich, dass wir im zweiten Quartal in einem herausfordernden Umfeld solide Ergebnisse erzielen konnten und auf dem Weg sind, unsere Ziele für das Geschäftsjahr zu erreichen“, sagte Konzernchef Christian Bruch. „Unser starker Auftragseingang belegt unsere Wettbewerbsfähigkeit.“