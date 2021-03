Energiekonzern Siemens Energy will 1000 Arbeitsplätze nach China und Osteuropa verlagern

Exklusiv

von Andreas Macho 03. März 2021

Der Energiekonzern Siemens Energy plant offenbar eine massive Verlagerung von Arbeitsplätzen. Bild: imago images Bild:

Im Zuge eines Sparprogramms will Siemens Energy bis zu 1000 Arbeitsplätze nach China, Indien und Osteuropa verlagern. Betroffen sind die Fertigungseinheiten der Werke in Berlin und Mülheim an der Ruhr.