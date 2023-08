Energiekonzern Stadtwerke verkaufen Steag an spanische Investoren

An diesem Freitag, so scheint es, haben die Anteilseigner ihr Ziel erreicht: Die Steag, hieß es in einer Mitteilung, sei an den spanischen Infrastruktur-Investor Asterion Industrial Partners verkauft worden. Der Vertrag sei unterzeichnet und beurkundet worden, damit ist das „Signing“, der zentrale Schritt bei Übernahmeverfahren, erfolgt. Der Abschluss des Verfahrens, das so genannte „Closing“, erfolge voraussichtlich im Dezember.