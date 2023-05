Energiekonzern: Uniper fährt im Quartal hohen Nettogewinn ein

Nach den Milliardenverlusten 2022 kommt der Energiekonzern Uniper wieder in die Spur. Im ersten Quartal habe der Versorger unter dem Strich einen Gewinn von 6,7 Milliarden Euro Euro erzielt, teilte das verstaatlichte Unternehmen am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum hatte der vom russischen Gaslieferstopp schwer getroffene Konzern einen Verlust von 3,1 Milliarden Euro eingefahren. Der Konzern profitierte nun von deutlichen Verbesserungen im Handelsgeschäft und in der europäischen Stromerzeugung.