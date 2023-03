Energiekonzern: Vergütung von Shell-Chef 2022 um 50 Prozent gestiegen

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten ist die Vergütung von Shell-Chef Ben van Beurden im vergangenen Jahr auf fast zehn Millionen Pfund angewachsen. Der Vorstandsvorsitzende erhalte damit knapp 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte der Energiekonzern mit Sitz in London am Donnerstag mit. Öl- und Gasunternehmen hatten im vergangenen Jahr Rekordgewinne erzielt, weil der russische Angriff auf die Ukraine die Preise in die Höhe trieb.