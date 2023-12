Energiekonzern Zwei gestandene Aufsichtsrätinnen für Siemens Energy

Die 63-jährige Menne war bis 2016 Finanzchefin der Lufthansa und danach bis Ende 2017 in derselben Funktion bei dem in Familienhand befindlichen Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim. Sie sitzt bereits in den Aufsichtsräten der Dax-Konzerne Deutsche Post und Henkel, der in Irland notierten Johnson Controls International und der in New York ansässigen Personalberatung Russell Reynolds. Mit Menne und Grimm sind künftig sechs der zehn Kapitalvertreter im Aufsichtsrat Frauen – so viele wie in keinem anderen Dax-Aufsichtsrat.