Energiekosten Wie ein Ölmüller mit den Gaspreisen kämpft

Volz und Wittmann führen durch ihr Werk – und erklären dabei ihr Geschäft. Volz ist keiner, der sofort plump mit Abwanderung drohen würde. Er will ja investieren. Vorne, direkt an der Industriestraße, wo jetzt der Parkplatz ist, bauen sie in nächster Zeit kräftig um. Und hier hinten am Hafen wollen sie demnächst auch neue Silos aufstellen. Aber die aktuelle Entwicklung wirft Schatten auf die Projekte. „Pflanzliches Öl“, sagt Volz „ist eine Commodity. Alles läuft über den Preis. Natürlich machen wir hier das beste Öl der Welt. Aber am Ende ist das Produkt gleich.“ Für Käufer macht es keinen Unterschied, ob sie in Deutschland, in der Ukraine oder in Nordamerika kaufen. Hauptsache, der Preis stimmt. Und genau das mache es gerade so schwierig in Europa.