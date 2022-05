Energiekrise Wo schwimmende LNG-Terminals entstehen sollen

Allerdings sind noch einige Fragen offen, die beantwortet werden müssen, bevor sich demnächst tatsächlich LNG-Tanker an die FSRUs in Deutschland andocken können. Die Leitungen, die das Gas von den Spezialschiffen ins Fernleitungsnetz transportieren sollen, gibt es teilweise noch gar nicht. In Wilhelmshaven muss etwa eine 30 Kilometer Pipeline von den Hafenanlagen bis zur nächsten Anschlussstelle zum Gasnetz in der Nähe von Etzel gelegt werden. Wenn es, wie es das erklärte Ziel der Bundesregierung ist, schon im nächsten Winter möglich sein soll, hier ein FSRU in Betrieb zu nehmen, muss diese Leitung in Windeseile gebaut werden.