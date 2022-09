Energiekrise: Cropenergies prüft wegen hoher Energiepreise Stilllegung von Anlagen

Der Biosprit-Hersteller Cropenergies bekommt den Kostendruck durch steigenden Energie- und Rohstoffpreise zu spüren. Hinzu komme, dass höhere Ethanol-Einfuhren in die EU und Großbritannien aus Brasilien und den USA die Absatzpreise für den Biokraftstoff schmälerten, teilte die in den Kleinwerteindex SDax zurückgekehrte Südzucker-Tochter am Montag mit.