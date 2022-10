Energiekrise „Wir bereiten uns schon seit dem 24. Februar auf alle Eventualitäten vor“

Ein Beispiel: Wenn ein Blackout droht, weil die Stabilität im Netz, jene Frequenz von 50 Hertz, nicht gehalten werden kann, dann kann es sein, dass binnen kürzester Zeit große Verbraucher aus dem Netz genommen werden müssen, um den Stromverbrauch an das verminderte Stromangebot anzupassen. Es kann dann sein, dass auch Verteilnetzbetreiber aktiv werden müssen. In der Warte in Esslingen springt die Ampel auf Rot. Alarm! Und die Operatoren müssen Last aus dem Netz nehmen, mit einem Verfahren, das „rollierend“ genannt wird.