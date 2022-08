Energiekrise Diese 5 Grafiken zeigen den Wahnsinn auf den Energiemärkten

Die Nervosität ist riesig. Aber es ist nicht nur mehr der Gaspreis. Dieser Preis hat über das so genannte Merit-Order-Prinzip direkten Einfluss auf den Strompreis. Strom wird am Spotmarkt in Paris, an der European Power Exchange (EPX), für den nächsten Tag verkauft und am Terminmarkt, an der Leipziger Strombörse European Energy Exchange (EEX), werden Termingeschäfte getätigt, für das nächste Jahr und weit darüber hinaus.