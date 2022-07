Energiekrise im Mittelstand „Genau jetzt ist die Zeit für den Industriestrompreis“

Leidet Deutschland als Standort denn schon?

Wir sind in einer Ausnahmesituation. Den Strompreisanstieg erleben nur wir hier in Europa. In Amerika und Asien sehen die Energiemärkte ganz anders aus. Die sehen das in der Schärfe nicht. Im Juli zahle ich an der Börse im Durchschnitt über alle Tage – auch das Wochenende – so viel Geld für eine Kilowattstunde Strom, wie wir vor eineinhalb Jahren als Endverbrauchspreis hatte. Normalerweise unterscheidet sich der Endverbrauchspreis vom Börsenpreis stark. Wir sind jetzt bei 28 Cent im Monatsdurchschnitt und kommen von vier bis fünf Cent am Jahresanfang. Damals hatten wir einen Preis von 28 Cent für den Endverbraucher.