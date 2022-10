Energiekrise in Deutschland Dieser Mann sichert seit 30 Jahren das Stromnetz

Aber das große Ganze ist hier außerhalb seiner Reichweite. Da kann er wenig ändern. Wo er etwas ändern könnte, wo er für mehr Sicherheit und auch Stabilität sorgen könnte, das sind die lokalen Netze. Die seien, sagt er, nicht auf die jetzigen Bedürfnisse ausgerichtet, müssten dringend neu überarbeitet, zum Teil neu angelegt werden, müssen auch viel besser steuerbar sein. Auch hier Beispiele. Nummer eins: Die Trafostationen sind Schwachstellen. An jedem Abgang so einer Station hängen rund 40 Wohneinheiten. Heizen die alle mit Lüftern, ist die Gefahr groß, dass die Sicherung der Station durchbrennt. Das sehen sie aber in der Leitwarte nicht auf ihren Bildschirmen. Denn die Stationen sind in der Regel nicht digital steuerbar. Von den 26.000 Trafostationen in Hubers Zuständigkeit sind gerade mal 100 smart, schlau, intelligent – eben so, dass man aus der Ferne digital drauf zugreifen kann.