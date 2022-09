Energiekrise Streit um Rettung der EnBW-Tochter VNG

Es vergeht derzeit kein Tag, an dem die großen Energiekonzerne nicht im Mittelpunkt stehen. Auf EnBW, den Riesen aus dem Süden, richteten sich Anfang der Woche die Blicke zuerst in der Atomfrage. Konkret: Kann das Kernkraftwerk Neckarwestheim in den Stand-by-Modus gehen, so wie Wirtschaftsminister Robert Habeck das vorschwebt, ? Kurz davor waren EnBW und der scheidende Chef Frank Mastiaux in der Kritik, weil die Leipziger Gas-Tochter VNG die Gas-Umlage in Anspruch nehmen will, während der Mutterkonzern gleichzeitig an seiner Gewinnprognose für das Jahr 2022 festhält. Etwa drei Milliarden Euro Ergebnis einstecken und gleichzeitig bei Verbrauchern kassieren. Geht’s noch?