Energiekrise Trinkwasser aus Regen: Vorbereiten auf Blackout „aktuell wie nie“

12. Oktober 2022

Bild: imago images

Kommt der Blackout? Was vor einem Jahr für die meisten außerhalb der Vorstellungswelt lag, gilt nun als eine reale Gefahr. Was also, wenn kein Strom mehr fließt – und damit das Trinkwasser aus der Leitung fehlt?