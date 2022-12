Energiekrise: Wintershall Dea investiert mit Partnern hunderte Millionen Euro in Gasfeld vor Norwegen

Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea will zusammen mit seinen Partnern Petoro und Sval Energi umgerechnet rund 760 Millionen Euro in die Entwicklung des Gasfelds Dvalin North im Nordmeer investieren. „Das Projekt wird einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung und Beschäftigung leisten und Europa mit dem begehrten Gas versorgen, wenn das Feld in Produktion geht“, sagte der norwegische Energieminister Terje Aasland am Dienstag.