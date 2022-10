Energiekrise „Wir bereiten uns schon seit dem 24. Februar auf alle Eventualitäten vor“

Zerreißt ein Bagger beim Graben aus Versehen eine Stromleitung, fällt irgendwo der Strom aus, dann sind es Hubers Leute in der 110-Volt-Schaltleite hier in Esslingen am Neckar, die das sehen. Dann klingelt in der Zentrale ein Telefon, dann blinkt’s auf einem Bildschirm oder auf der großen Display-Wand, vor der die „Operatoren“ hier sitzen. Die wissen in so einem Fall genau, was zu tun ist, welche Techniker-Kollegen sie alarmieren müssen, um sofort auszurücken – im Hinterhof der Warte stehen weiße Transporter, manche mit Leiter auf dem Dach. Hubers Leute wissen auch, welche Leitungen sie im Ernstfall aus dem System nehmen müssen, per Mausklick.