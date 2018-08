Energiemarkt: E.ON gewinnt im ersten Halbjahr 50.000 Neukunden

„Wir wollen den Kunden dabei helfen, Energie zu sparen.“ Was zunächst wie einer Widerspruch klingt („Stromversorger hilft Kunden dabei, das eigene Hauptprodukt nicht zu benötigen“), gehört inzwischen zum Geschäftsmodell vieler Anbieter, weil die Kundenwünsche sich in Richtung Nachhaltigkeit verändert haben. Und dies zahlt sich offenbar aus. Nach den Worten von E.ON-Chef Johannes Teyssen sind die Margen im Beratungsgeschäft für Energieeinsparung höher als in der Energieproduktion. E.ON will sich vermutlich auch deshalb auf das Geschäft mit dem Vertrieb von Strom und Gas, den Netzen und auf Kundenlösungen konzentrieren und aus der Produktion aussteigen. Mit der bis Ende 2019 geplanten Übernahme der Vertriebs- und Netzgeschäfte von Innogy wird der Konzern dabei zu einem europäischen Champion.