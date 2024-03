Energieparkbetreiber Was die Übernahme von Encavis für Anleger bedeutet

Es lief nicht gut für die Betreiber von grünen Energieparks am Aktienmarkt in jüngster Zeit. Zumindest bis vor wenigen Tagen. Dann wurde am 14. März ein Übernahmeangebot öffentlich, das aufhorchen ließ. Ein Konsortium um die Private-Equity-Gesellschaft KKR will den Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis aufkaufen und von der Börse nehmen. Auch das deutsche Familienunternehmen Viessmann, das im vergangenen Jahr mit dem Verkauf seines Wärmepumpengeschäfts Schlagzeilen machte, beteiligt sich an der Offerte. Die Botschaft: Investieren in die Energiewende ist weiterhin angesagt.