Energiepolitik Die Atombombe der Ampel

Dieser Showkampf allerdings kostet unterm Strich nur, haha, Energie – und lenkt von einem wichtigen Punkt ab, den die FDP hat: Der Forderung nach einem schnellen Beschluss zu einer Kraftwerksstrategie. Diese Strategie dient im Kern dazu festzulegen, was Investoren verdienen werden, die ihr Geld jetzt in den Bau neuer, wasserstofffähiger Gaskraftwerke stecken. Diese Gaskraftwerke – in einer Dimension irgendwo zwischen 20 und 30 Gigawatt – sollen künftig die Grundlast bereitstellen, wenn Wind und Sonne nicht liefern. Sechs bis sieben Jahre Vorlaufzeit brauchen Planung und Bau so eines Gaskraftwerks. Alle Akteure in der Energiewirtschaft –warten auf Ansagen des Wirtschafts- und Klimaministers Robert Habecks, wie viel Geld es hier zu verdienen gibt: Versorger wie RWE, die Leag in der Lausitz, die gerade verkaufte Steag, aber auch Übertragungsnetzbetreiber wie Tennet, die wissen wollen, zu welchen Gaskraftwerken sie zusätzliche Leitungen bauen sollen.