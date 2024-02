Energiepolitik Kohleausstieg bis 2030 ist mehr Wunsch als Wirklichkeit

Wird die Bundesregierung sich also in den nächsten Wochen hinstellen und einräumen, dass ein auf 2030 vorgezogenes Ende der Kohleförderung nicht machbar ist? Es spricht viel dafür, dass trotz der immer rascher verrinnenden Zeit so lange wie möglich am politisch gewollten Ausstiegsdatum 2030 für die Kohle festgehalten wird. Notfalls muss halt mehr Kohlestrom aus dem Ausland kommen, ebenso wie wir uns auch nach unserem Atomausstieg auch an die Lieferung von ausländischem Atomstrom gewöhnt haben.



Lesen Sie auch: Uniper: Das unwahrscheinlichste Comeback aller Zeiten